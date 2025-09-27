Opinión

Editorial: la necesaria certificación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber

EscucharEscuchar
Por El Financiero

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós se ha consolidado como el motor indiscutible del desarrollo de Guanacaste. Las cifras de crecimiento, con un récord de 1,9 millones de pasajeros en 2024 y una tendencia al alza, son motivo de optimismo. Este auge en la visitación es vital para una provincia que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través del turismo, generando empleo y oportunidades en una de las zonas con mayor potencial del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Aeropuerto Daniel Oduber

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.