Aerolíneas europeas piden certificación de la pista de Liberia; autoridades no la entregan

Lanamme advierte que la pista del aeropuerto Liberia no cumple con requisitos de seguridad

Por Brandon Flores

Una auditoría técnica realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) confirmó incumplimientos en la calidad de los arreglos realizados en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, conocido a nivel aeronáutico como Guanacaste Aeropuerto. Los hallazgos del Laboratorio señalan que la pista presenta deterioro prematuro y falla en el valor clave de resistencia (PCR por sus siglas en inglés), lo que podría comprometer la seguridad operacional de la terminal aérea.








