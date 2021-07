Lo que sí es cierto es que la promulgación de esas dos leyes, por sí mismas, no tendrá mayor efecto si no hay un plan de promoción y mercadeo debidamente elaborado y ejecutado por las autoridades nacionales, y si los despachos encargados de darle trámite a las solicitudes responden con desidia y lentitud, o si no podemos ofrecer la conectividad adecuada y los servicios de apoyo que se requerirán. Para sacarle provecho a dichas disposiciones habrá que trabajar duro. En medio de un ambiente de tanta competencia, las cosas no caerán nunca del cielo.