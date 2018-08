Los canjes son y seguirán siendo operaciones financieras normales. En sí mismas no son nocivas. Sin embargo, el principio de prudencia financiera con el cual debe manejarse la Hacienda Pública aconseja no presupuestarlas como algo normal. Efectivamente, la realidad financiera del 2018 no permitió que los “canjes” soñados por don Helio se materializaran en la realidad. Es decir, falló el exministro y nos metió en un lío presupuestario por su imprudencia.