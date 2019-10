La otra reforma legal propuesta por el Poder Ejecutivo es otorgar al Banco Central de Costa Rica la potestad para fijar un tope a las tasas de interés. No estamos de acuerdo con esta propuesta por varios motivos. En primer lugar, el tope a las tasas de interés por razones constitucionales no puede aplicarse en forma retroactiva, de forma tal que no ayudaría a las personas endeudadas.