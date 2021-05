“…Los dirigentes y los responsables de la adopción de decisiones esperan cambios con impaciencia. Varios Ministros de Comercio me han dicho que si las cosas no cambian, dejarán de asistir a las Conferencias Ministeriales, porque son una pérdida de tiempo para ellos. He advertido que la labor y la toma de decisiones que deberían llevarse a cabo en el seno de la OMC se realizan cada vez más en otros foros, porque se está perdiendo la confianza en la capacidad de la OMC para producir resultados. Pero hay esperanza. Si todos aceptamos que no debemos seguir haciendo lo mismo de siempre, estaremos ya creando las condiciones necesarias para el éxito…”.