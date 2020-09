Por otro lado, la confrontación ideológica no tiene las dimensiones bipolares de la lucha capitalismo—socialismo. China practica un capitalismo de estado que no cuestiona al mercado como lo hacía Moscú, aunque no renuncia a su sistema político autoritario. Más que objetivos geoestratégicos, Pekín juega a una mezcla de geoeconomía con geopolítica de alcance regional y proyecciones globales, pero todavía no aspira a dominancia planetaria.