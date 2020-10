De manera que, no basta con tener la buena intención de comunicarnos adecuadamente con las personas, sino que es preciso profundizar en la identificación de nuestros propios procesos de comunicación y diálogo interno. Algunas de las preguntas que favorecen una buena comunicación intrapersonal son: ¿cómo me siento?, ¿qué me genera esta situación?, ¿qué necesito y deseo expresar?, ¿qué me digo frente a esta situación?