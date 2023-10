¿El capital negativo de la Fed es un problema?

El 30 de agosto de 2023, el Balance Consolidado de Situación del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos registró un capital total de $42.720 millones. Esta cifra habría sido negativa de no ser por la aparición de un pasivo negativo de $87.150 millones, generado por $-95.120 millones en remesas de utilidades a ser pagadas al Tesoro de Estados Unidos. Pero, a no equivocarse: este pasivo negativo (conocido como activo diferido) es un truco contable que le permite a la Fed no tener que reportar un capital total negativo (capital o patrimonio neto) en su balance.

