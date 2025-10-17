Opinión

El consejo de mi abuela: por qué la conversación es un arte que debemos enseñar en casa

A partir de un consejo familiar, este artículo explora por qué conversar es una habilidad que se aprende y cultiva. Descubra su importancia para el desarrollo intelectual y los lazos afectivos.

Por Dyalá Jiménez

Cuando mis hijos tenían seis y ocho años mi abuela me dio un sabio consejo cuyo impacto no comprendí en ese momento: enséñales a tus hijos cómo conversar. Ella me explicó que el conversar no es algo instintivo, que es más bien una actividad social que se debe aprender. Por suerte, aún sin interiorizar cuán profundo era su consejo, lo compartí con mi esposo y lo pusimos en marcha de inmediato. A partir de entonces nos sentaríamos a desayunar y a cenar en las noches, por lo menos tres veces a la semana, alrededor de temas para conversar.








