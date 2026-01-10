Opinión

El derrocamiento de Maduro

La caída de Maduro marca un hito histórico, pero abre un escenario de incertidumbre global. Mientras EE. UU. justifica la intervención militar bajo la lucha contra el narcoterrorismo, la ONU advierte sobre un precedente peligroso para el orden internacional. ¿Hacia dónde va la estabilidad regional?

Por Constantino Urcuyo

Maduro fue un dictador oprobioso, falsificó elecciones, llenó las cárceles de presos políticos, torturó, mató a sus opositores, burló las leyes o las hizo a su medida. Nadie lamenta que cayera.








Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

