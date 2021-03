La paz —dice el Papa—: " …no exige ni vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas quienes, a pesar de las incomprensiones y heridas del pasado, caminan del conflicto a la unidad. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos. No habrá paz mientras los demás sean ellos y no parte de un nosotros. No habrá paz mientras las alianzas sean contra alguno, porque las alianzas de unos contra otros solo aumentan las divisiones”