La reforma es necesaria y no parece haber un escenario que no pase por su aprobación para evitar la crisis. Paradójicamente, los nuevos impuestos que se recaudarán no servirán para financiar el elevado déficit fiscal que mantiene el Gobierno en el corto plazo y serán insuficientes para encausar la deuda pública en un sendero sostenible en el mediano plazo (resuelve una tercera parte del ajuste fiscal que se requeriría para estabilizar la razón de deuda a PIB).