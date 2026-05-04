Opinión

El legado de Rodrigo Chaves: números aceptables, formas inaceptables

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Por El Financiero

Rodrigo Chaves Robles cierra su gobierno con una combinación sin precedentes en la Segunda República: una disciplina de corte ortodoxo que arroja algunos números macroeconómicos positivos y un estilo de ejercicio del poder abiertamente confrontativo, que recurrió al insulto y al uso selectivo de las instituciones contra sus críticos.








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