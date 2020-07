En medio de esta solidaridad instrumentada, “no se vale” que el sector público mas rico no contribuya con su propio sacrificio, que creo que es el siguiente paso razonable. Nuestro contrato social también pasa por la libertad de emprender y de beneficiarse de lo emprendido, y tiene un costoso sistema fiscal para garantizar redistribución y facilitar el financiamiento del Estado, que no debe llegar al punto en que no valga la pena emprender y seguir generando empleo y riqueza.