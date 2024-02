El mundo del 2024

En mi antiguo trabajo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mis colegas a menudo me preguntaban qué era probable que sucediera en tal o cual situación. A menudo, no había forma de saberlo, y recordaba a quienes preguntaban que yo era el Director de Planificación de Políticas, no de predicciones. Dicho esto, la predicción puede ser un ejercicio intelectual útil que nos sirve bien al iniciar este año.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌