Este año tuve síntomas de gripe que se podían confundir con COVID-19, el médico me atendió por video consulta, me prescribió una medicación y por seguridad me prescribió un hisopado. Todo solucionado en 15 min de video consulta. El mundo híbrido de la salud también se ha abierto camino. Las video consultas se han disparado, aún que hacer un análisis de sangre o de COVID-19 sea presencial. Eso sí, tienes tu cita totalmente digitalizada, no pierdes tiempo, y tus resultados te llegan al móvil.