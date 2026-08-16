Opinión

El nuevo presidente de Chile: conservador y fome

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Por Andrés Velasco

Cuando el conservador José Antonio Kast se convirtió en el presidente de Chile hace seis meses, la gran pregunta era si sería un populista combativo como el mandatario estadounidense Donald Trump, o un operador inesperadamente pragmático como Georgia Meloni, la primera ministra de Italia. No ha sido ni lo uno ni lo otro. En cambio, se parece a los ex primeros ministros británicos Keir Starmer y Teresa May –es decir, ha resultado ser aburrido (“fome”, en Chile)–.








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ChileJosé Antonio Kast

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