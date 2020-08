De los gerentes analizados, un 30% sufría de bajos niveles de energía y enfoque; a estos gerentes les llamaron “dilatadores”. Aunque acuciosamente llevan a cabo tareas rutinarias (asistiendo a reuniones, escribiendo emails, haciendo llamadas telefónicas, etc.) fracasan en tomar iniciativa, elevar el nivel de desempeño o comprometerse con la estrategia. Ellos deambulan en el estado pasivo crónico que el consultor y autor del libro “Getting Things Done”, David Allen, denomina “ciclos abiertos” o cualquier compromiso asumido del que no se sabe el “siguiente paso”, ni mucho menos, cual es el “resultado deseado”. No tienen control sobre los eventos, así que no hacen nada. Pasan ocupados, sin ser conscientes del daño a sí mismos y a su organización. En otras palabras, eligen estar “siempre ocupados” con lo más bullicioso e inmediato.