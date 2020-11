El plan del G20 para la deuda no es suficiente

Si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono, no habrá ninguna economía que salvar después de la destrucción definitiva del sistema climático y de las fuentes naturales de resiliencia. Un estímulo económico que no gire en torno de inversiones respetuosas del medioambiente no es una inversión a largo plazo, sino dinero tirado a la basura y una amenaza para las generaciones futuras.