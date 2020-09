La fuerza mayor se define por la Contraloría General como “un acontecimiento que no puede preverse o que, previsto, no puede evitarse” (Dictamen C-084-99 de 3 de mayo de 1999), por lo que esta pandemia clasifica como un acontecimiento de este tipo. Además, la fuerza mayor claramente no puede ser causada por el obligado a cumplir con la prestación del contrato.