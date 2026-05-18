Opinión

El turismo vuelve: ¿estamos listos para recibirlo?

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Por El Financiero

El 2025 confirmó que el turismo costarricense sabe resistir, pero también que su margen de maniobra es cada vez más fino. Costa Rica cerró el año con el arribo de 2.689.278 extranjeros por vía aérea, apenas un 1% más que en 2024, un resultado que habría sido muy distinto sin el repunte de noviembre y diciembre. El verdadero cambio de tono llegó con la temporada alta 2025–2026, cuando los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber empezaron a reportar cifras históricas de tráfico y nuevas rutas que devuelven al sector a la senda del crecimiento.








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