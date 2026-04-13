Opinión

El verdadero interrogante sobre el futuro de la IA

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Por Ricardo Hausmann y Andrés Velasco

El auge de la IA, ¿es una burbuja? Nadie puede estar seguro. Pero una forma de responder a esa pregunta es plantear otra más abordable (y más interesante): ¿qué tipo de economía mundial tendría que surgir para que los precios del mercado accionario de hoy tuvieran sentido?








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IA

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