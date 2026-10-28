Opinión

Elegir colegio no resuelve el problema de la educación

Por El Financiero

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Escoger un buen colegio es una decisión importante para una familia, pero mejorar la educación exige mucho más. Los resultados que publica El Financiero en la edición especial de esta semana ayudan a comparar opciones y también muestran las diferencias entre los centros educativos del país. Frente a esas brechas, la obligación del Estado es mejorar la enseñanza que recibe la mayoría, no conformarse con que unos pocos colegios sobresalgan.








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