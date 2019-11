Sobre la tercera, me he cuestionado cómo mi madre, que solo hizo primaria, tenía tan claras las nociones de ahorro, inversión, o formación de patrimonio, entre otras. La única respuesta coherente que he logrado es que los valores que ella vivía no solo empujaban a honrar todas las deudas, sino que el patrimonio se forja con ahorro. La deuda puede ayudar, pero no es la clave. Ni entonces ni ahora.