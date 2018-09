Navalny no pudo asistir al evento, después de ser arrestado por una manifestación anterior no sancionada. Pero eso no impidió que por lo menos 2.500 manifestantes se congregaran en la Plaza Pushkin de Moscú, donde hicieron frente a una policía despiadada, agitando pancartas decoradas con eslóganes como No Way (“De ninguna manera”) y un juego de palabras con el nombre de Putin (put significa “manera” en ruso) y “Putin, es hora de jubilarse” (tiene 65 años).