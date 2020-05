Las grandes atribuciones de la potestad tributaria se han justificado en el combate a la evasión fiscal. Esta evasión, no puedo negar, es una realidad. Sin embargo, esta situación no justifica ningún ejercicio arbitrario del poder. Este vicio será motivo, no solo del quebrantamiento de nuestra institucionalidad, sino, también, para dificultar la generación de empleos y movilidad social.