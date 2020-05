La mala noticia no es sólo que este tipo de cobertura natural tal vez no ofrezca ninguna amortiguación en el contexto actual de precios bajos de las materias primas, sino también que las empresas de los ME en sectores no transables podrían tener un endeudamiento sustancial en moneda extranjera sin cobertura en sus balances. Aunque no hay ningún dato sistemático con respecto al uso de derivados en moneda extranjera de estas empresas para cubrir la deuda en moneda extranjera, la evidencia de Hungría (aunque esté basada en datos de 2010), Chile y Turquía indica que las empresas no financieras que se endeudan en moneda extranjera usan estos instrumentos de manera poco frecuente.