Opinión

Herencia digital: el vacío del derecho sucesorio moderno

Por Mauricio París

Vivimos una época en la que la riqueza ya no cabe en cajas fuertes ni se mide solo en metros cuadrados. Una parte creciente del patrimonio de las personas, y especialmente de quienes han acumulado activos a través de la innovación o la tecnología, existe hoy únicamente en el mundo digital: billeteras de criptomonedas, NFTs, archivos en la nube. Pero también fotografías familiares almacenadas en la nube y cuentas de redes sociales pueden, por su alcance o valor sentimental, convertirse en bienes de relevancia económica.








