En cuanto a lo publicado en la versión digital, si bien el SEK aparecía originalmente en la lista de colegios, en el gráfico no se le asignaba un valor al promedio de ingreso a la UCR (el gráfico se corrigió para incluir el dato respectivo y se publicó nuevamente); no obstante, en la edición impresa del infográfico efectivamente se le asignó al SEK un valor inferior al real, que es de 593 puntos (de 800 posibles). Al cierre de la edición impresa no fue posible localizar los datos correspondientes al SEK en la base de datos facilitada por la UCR, debido a diferencias en la forma en la que esta universidad registra el nombre del colegio versus el nombre con que este aparece en la base datos del MEP y en su logo. El Financiero le escribió a los correos electrónicos de todos los colegios privados citados en este reportaje, incluido el que el SEK referencia en su sitio web; a falta de respuesta, tomamos los datos de los costos de una factura suministrada por un padre de familia.