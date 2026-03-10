Opinión

Intérpretes sintéticos y transparencia publicitaria

EscucharEscuchar
Por Mauricio París

El Estado de Nueva York promulgó recientemente una de las leyes más relevantes en Estados Unidos respecto al uso de inteligencia artificial generativa en publicidad, al exigir que las empresas transparenten cuando sus anuncios incluyen intérpretes sintéticos creados con IA. Esta normativa aprobada el pasado diciembre, posiciona a Nueva York a la vanguardia del equilibrio entre innovación tecnológica, protección al consumidor y respeto por los derechos de los creadores y talentos humanos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IApublicidadNueva Yorkderechos de imagenAnunciantes

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.