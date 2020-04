El financiamiento en la investigación básica es clave, pero es solo el inicio. “Los académicos son buenos en la academia y en la ciencia, pero no son buenos para desarrollar medicamentos para los pacientes”, indica el Dr. Rossi. Los gobiernos tampoco tienen la experiencia, la infraestructura o los recursos para sacar un tratamiento nuevo al mercado, y usualmente no toleran el riesgo de perder grandes cantidades de dinero en tratamientos que no terminan funcionando.