A diferencia del ajedrez, muchas veces el gambito no es planificado, perdemos piezas porque no sabemos moverlas correctamente. No las conducimos a entregar su esfuerzo por una meta, sino que las sacrificamos por una mala visión del juego. En el tablero del talento no deberían suceder gambitos fracasados, sino equipos que se arman y desarman para integrar ágilmente otros tableros, incrementando aportes, gambitos de aprendizaje.