La evaluación inicial de daños reportaba que no existía algún medio de recuperación alterno disponible para reestablecer la operación y el estimado de tiempo de recuperación era de cuatro meses para lograr reestablecer los sistemas de información que no tendrían datos para poder cargarle a los sistemas y continuar operando, era iniciar de CERO. Horas más tarde, fue identificada una copia de los sistemas realizada dos meses atrás cuando se estaban migrando los equipos virtuales y dicha copia no fue afectada; sin ese respaldo no hubiese sido posible la recuperación de los sistemas de información y dicha empresa se enfrentaba a un riesgo de continuidad operativa.