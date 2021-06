No debemos olvidar que un alza moderada de la inflación y las tasas de interés, típicamente no son negativas para la renta variable, siempre y cuando venga acompañado de crecimiento económico . Por ejemplo, entre el 2004 y el 2006, la Reserva Federal subió la tasa de referencia de 1% a 5,25% - y no fueron malos años en la bolsa, con retornos anuales cerca de 10%.