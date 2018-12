Un minuto después, mientras avanzaba entre la muchedumbre, me sentí empujado por la espalda. Me hice a un lado, y ahí iba, la otra parejilla de porquería. Tomados por la cintura. “Que el mundo nos abra paso: aquí venimos nosotros” -su actitud parecía decir-. No recibí una disculpa, ni siquiera miraron hacia atrás para ver la reacción del cuerpo con el que venían de chocar, la masa que habían desplazado hacia la acera. Siguieron abrazados, los tortolitos. Ajenos al mundo. Vencedores del mundo. Solos contra el mundo. Eximidos de las reglas a las que estamos sujetos nosotros, hijos del silencio, amamantados por la soledad. Por el centro de la calle, las cabezas reclinadas la una contra la otra, las cabelleras confundidas, constituyéndose en una especie de monstruo bicéfalo. Pensé en Vigny: “Para nuestros cabellos unidos, un lecho silencioso”. Al avanzar creaban un perímetro de vacío en derredor. Retroalimentándose mutuamente con su ilusoria sensación de poder. Porque es de su súbito poder sobre el mundo, de lo que disfrutan las parejas que vienen de conocerse. Más que nunca, la Voluntad de Poder de Nietzsche asoma aquí su espernible cabeza de Gorgona.