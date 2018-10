En esta confrontación, la coalición sociopolítica de apoyo fue mucho más débil. Los estudiantes no salieron a la calle, los curas optaron por la mediación y los agricultores no se incorporaron masivamente a la protesta. Por otra parte, sus aliados del PAC (pacto del Teatro Melico Salazar, entre PAC-Patria Justa y FA) no optaron por la línea del apaciguamiento del “heroico” Solís Rivera y apostaron firmemente por la reforma de las finanzas públicas.