El gobierno federal también tiene una deuda que no ha sido contabilizada, y sobre la que uno no suele oír hablar. La deuda que se ha contabilizado es de $15,6 billones, misma que está en poder del público en forma de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las deudas que no se han contabilizado incluyen los costos diferidos de mantenimiento de carreteras, sistemas de agua y 54.560 puentes estructuralmente deficientes, así como los sistemas de energía con bajas emisiones de carbono que aún no han sido construidos y que son necesarios para mitigar los efectos catastróficos del cambio climático. Y, estos son únicamente dos ejemplos amplios.