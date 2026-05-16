Opinión

La economía mundial tras la cumbre entre Trump y Xi

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Por Shang-Jin Wei

La puesta en escena de la cumbre de esta semana entre Donald Trump y Xi Jinping se preparó cuidadosamente para transmitir una imagen de paridad entre Estados Unidos y China. Trump, el primer presidente estadounidense en visitar China continental en casi una década, estuvo acompañado por una comitiva de directores ejecutivos estadounidenses —entre ellos Elon Musk, de Tesla (con su hijo X); Tim Cook, de Apple; Kelly Ortberg, de Boeing; y Jensen Huang, de Nvidia—, cuyas empresas dependen de mantener buenas relaciones con la República Popular. Se les dispensó una gran bienvenida en el Gran Salón del Pueblo.








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