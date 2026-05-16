La economía mundial tras la cumbre entre Trump y Xi

La puesta en escena de la cumbre de esta semana entre Donald Trump y Xi Jinping se preparó cuidadosamente para transmitir una imagen de paridad entre Estados Unidos y China. Trump, el primer presidente estadounidense en visitar China continental en casi una década, estuvo acompañado por una comitiva de directores ejecutivos estadounidenses —entre ellos Elon Musk, de Tesla (con su hijo X); Tim Cook, de Apple; Kelly Ortberg, de Boeing; y Jensen Huang, de Nvidia—, cuyas empresas dependen de mantener buenas relaciones con la República Popular. Se les dispensó una gran bienvenida en el Gran Salón del Pueblo.

Pero el fondo de la cumbre (menos fotogénico) puede ser más importante. Si la reunión consolida dos resultados —una tregua comercial sino-estadounidense más duradera y un camino hacia la reapertura del estrecho de Ormuz—, proporcionará a la economía mundial algo de lo que ha carecido durante el último año y medio: una reducción de los riesgos extremos.

En materia comercial, el acuerdo de Busan de octubre de 2025 entre EE. UU. y China detuvo la aplicación de la mayoría de los aranceles punitivos de Trump, y China accedió a flexibilizar sus controles a la exportación de tierras raras. Las implicaciones económicas de un acuerdo a nivel de cumbre para prolongar esta tregua hasta 2027 serían difíciles de exagerar. China procesa aproximadamente el 85% de las tierras raras del mundo y más del 90% de sus imanes de tierras raras —componentes presentes en todos los vehículos eléctricos, aerogeneradores, aviones de combate F-35 y aceleradores de IA de Nvidia (una plataforma avanzada de procesamiento de datos). Un suministro estable elimina de un plumazo una restricción limitante para múltiples industrias occidentales.

Los probables ganadores son fáciles de identificar. Boeing, privada de pedidos chinos desde 2019, podría recibir por fin el tipo de compra de aviones que acapara titulares y de la que Trump pueda presumir en su país. Apple obtendría un suministro más fiable de imanes de tierras raras para todo, desde altavoces hasta módulos de cámara. Tesla se beneficiaría de unas normas más claras para su gigafábrica de Shanghái, que ahora produce más de la mitad de su producción mundial. Y los agricultores estadounidenses —un electorado que Trump no puede ignorar— recuperarían el acceso a los mercados chinos de importación de soja y cereales, que discretamente redirigieron sus pedidos a Brasil y Argentina.

Para China, el beneficio más inmediato es una mayor previsibilidad. Los mayores costes incurridos durante el último año y medio no procedieron de ninguna política estadounidense concreta ni de ninguna declaración de Trump, sino de la nube de incertidumbre que este ha proyectado sobre la economía mundial. Un régimen estabilizado permitiría a las empresas de todo el mundo —y en particular a los exportadores chinos— reanudar su planificación corporativa habitual.

La segunda ventaja potencial se refiere al estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía ha calificado el cierre efectivo del estrecho por parte de Irán como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. El precio mundial del petróleo es ahora aproximadamente un 50% más alto de lo que era antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado transportados por mar pasan normalmente por el estrecho, y en 2024, el 84% de ese crudo se destinó a Asia, con casi el 70% destinado a China, India, Japón y Corea del Sur.

Por lo tanto, el impacto se ha distribuido de forma desigual. Bangladesh se enfrenta a lo que algunos analistas describen como condiciones similares a una recesión. Pakistán y Vietnam están racionando la energía. Las aerolíneas asiáticas han aplicado recargos a las tarifas en respuesta al aumento de los costes del combustible. Y dado que más del 30% de la urea suele pasar por Ormuz, los precios de los fertilizantes han hecho saltar las alarmas de seguridad alimentaria desde El Cairo hasta Manila.

Si la cumbre crea las condiciones para una reapertura sostenible del estrecho —con China presionando a Irán como su mayor cliente de petróleo y Estados Unidos levantando su contrablocaje de los puertos iraníes—, la economía mundial recuperaría aproximadamente una quinta parte de su suministro de hidrocarburos. Las economías emergentes más afectadas se beneficiarían inmediatamente de la bajada de los precios del petróleo, los costes de los fertilizantes y las primas de los seguros de transporte marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante un encuentro bilateral clave para la estabilidad económica y el comercio global. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

No obstante, hay que tener en cuenta tres salvedades. En primer lugar, la relajación por parte de China de sus controles a la exportación de tierras raras seguirá siendo parcial, no solo para disuadir futuras escaladas arancelarias y controles a la exportación por parte de EE. UU., sino también para evitar que los europeos y otros apoyen dichas medidas estadounidenses o introduzcan las suyas propias. Para evitar que otros acumulen grandes reservas, China probablemente mantendrá exportaciones de tierras raras suficientes para satisfacer el uso actual, pero no para el acaparamiento estratégico.

En segundo lugar, pase lo que pase con el estrecho de Ormuz, todo dependerá de un alto el fuego que ha demostrado ser frágil. Irán ha demostrado que puede cerrar Ormuz a su antojo, y ese conocimiento no se olvidará. Por último, cualquier acuerdo alcanzado en la cumbre podría deshacerse cuando el famoso y voluble presidente de Estados Unidos regrese a Washington.

En cualquier caso, el resultado más importante de la cumbre podría ser uno que pase desapercibido en los titulares. Durante un año y medio, la toma de decisiones corporativas —sobre dónde ubicar las plantas, cuánto inventario mantener, hacia qué proveedores diversificarse, si contratar o no— ha partido de la base de que el sistema comercial mundial se está fragmentando progresivamente. Los costes de este cálculo son evidentes en todas partes, desde las nuevas plantas del gigante automovilístico chino BYD en Tailandia y Vietnam, hasta el compromiso de 165.000 millones de dólares de TSMC para una fábrica de semiconductores en Arizona, el traslado del montaje del iPhone a la India por parte de Apple y la duplicación de la capacidad en muchos otros sectores.

Una relación económica estable entre EE. UU. y China no revertiría esas decisiones (muchas consideraciones geopolíticas han llegado para quedarse), pero frenaría la próxima ronda de fragmentación. Las empresas que han estado fabricando dos de todo podrían lograr un mejor equilibrio entre eficiencia y resiliencia.

El viaje de Trump a China y la visita prevista de Xi a EE. UU. en septiembre no pondrán fin a la era de la competencia estratégica. Pero si estas cumbres reducen la probabilidad de accidentes o escaladas —una ampliación del embargo estadounidense sobre los chips, una interrupción repentina de los envíos de tierras raras o una crisis del transporte marítimo que derive en algo peor—, habrán hecho más por la economía mundial que la mayoría de las cumbres recientes. En un año en el que tantas cosas han salido mal, esa es una perspectiva bienvenida.

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Shang-Jin Wei, execonomista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, es profesor de Finanzas y Economía en la Columbia Business School y en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.