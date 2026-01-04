Opinión

La estrategia estadounidense hacia China tras Trump

EscucharEscuchar
Por Stephen S. Roach

Con Estados Unidos en manos de un presidente inestable, la diplomacia no es la respuesta para una relación entre Estados Unidos y China propensa a los conflictos. El marcado contraste entre la volatilidad intrínseca del presidente estadounidense Donald Trump y la determinación estratégica del presidente chino Xi Jinping juega a favor de China, lo que significa que la resolución eficaz de conflictos es una tarea para la era post-Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ChinaEstados Unidosdiplomacia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.