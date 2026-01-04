La estrategia estadounidense hacia China tras Trump

Con Estados Unidos en manos de un presidente inestable, la diplomacia no es la respuesta para una relación entre Estados Unidos y China propensa a los conflictos. El marcado contraste entre la volatilidad intrínseca del presidente estadounidense Donald Trump y la determinación estratégica del presidente chino Xi Jinping juega a favor de China, lo que significa que la resolución eficaz de conflictos es una tarea para la era post-Trump.

No siempre fue así. La diplomacia ocupaba un lugar destacado en las relaciones entre China y Estados Unidos a principios de la década de 1970. Henry Kissinger y Zhou Enlai, expertos en el arte de la gran estrategia, respondiendo al presidente Richard Nixon y al presidente Mao Zedong, elaboraron magistralmente una triangulación de la Guerra Fría que redefinió las relaciones entre las grandes potencias. En los años siguientes, las cumbres entre líderes se convirtieron en el modelo para mantener las relaciones bilaterales.

Pero el auge de líderes egocéntricos y con limitaciones políticas —a menudo engañados al creer que poseían habilidades superiores de persuasión personal— hizo que las disputas entre las dos superpotencias fueran extremadamente difíciles de evitar, y mucho menos de resolver. Ninguna de las partes podía permitirse ser vista como débil, y la resolución de conflictos entre China y Estados Unidos se convirtió en un ejercicio para salvar las apariencias.

El marcado contraste entre la volatilidad intrínseca del presidente estadounidense Donald Trump y la determinación estratégica del presidente chino Xi Jinping juega a favor de China. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

La aparición de nuevas corrientes nacionalistas en Estados Unidos y China también ha obstaculizado la diplomacia, que deriva su legitimidad de la política interna. Estados Unidos se encuentra sumido en una destructiva sinofobia. A pesar de la corrosiva polarización del país, el sentimiento antichino goza de un amplio apoyo bipartidista. La agenda diplomática estadounidense refleja este sesgo cada vez más marcado.

A pesar de su sistema de partido único, las consideraciones políticas son igualmente importantes en China. El poder de Xi se basa en su promesa de alcanzar el sueño chino, o «la gran renovación de la nación china». Pero sin un crecimiento económico sostenido, Xi corre el riesgo de no cumplir esa promesa y enfrentarse a una ola de ira pública y del partido. Eso hace que el déficit de crecimiento de China, que se debe en parte a su continuo conflicto con Estados Unidos, sea especialmente preocupante. Las ramificaciones económicas de un creciente «déficit de rejuvenecimiento» han limitado sin duda la política china.

Los egos frágiles agravan el problema. Los errores retóricos se exageran desmesuradamente. Cuando los líderes carecen de la confianza necesaria para ignorar las críticas, las reacciones impulsivas de la diplomacia personalizada resultan contraproducentes. Aun así, muchos se aferran a la creencia de que las cumbres entre líderes —la cúspide de dicha diplomacia— son la clave para resolver el conflicto entre Estados Unidos y China. Nada más lejos de la realidad.

Se han celebrado 22 cumbres de este tipo desde las reuniones decisivas entre Nixon y Mao en 1972. La mayoría de ellas, salvo la cumbre de 1979 entre Deng Xiaoping y Jimmy Carter, que estableció relaciones diplomáticas formales, han logrado muy poco. Las dos fastuosas cumbres entre Xi y Trump en 2017 —una cena formal en Mar-a-Lago y una reunión ceremonial en la Ciudad Prohibida de Pekín— fueron seguidas rápidamente por la imposición de aranceles y la primera ola de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018-2019.

Trump y Xi corren el riesgo de repetir el mismo ciclo en 2026. Tras una breve reunión en octubre, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Busan (Corea del Sur), han acordado provisionalmente celebrar dos cumbres entre ambos líderes en 2026. Sin embargo, sin agendas claramente definidas, es poco probable que estas cumbres remodelen las relaciones bilaterales. Lo mejor que se puede esperar es un estancamiento en las controvertidas cuestiones del comercio, la tecnología, los intercambios entre pueblos y Taiwán. Pero incluso eso podría ser optimista: el nuevo paquete de armas de 11.000 millones de dólares de la Administración Trump para Taiwán podría ser una nueva fuente de inestabilidad entre China y Estados Unidos.

Mientras Trump, o alguno de sus acólitos, siga en el poder en Estados Unidos, hay muy pocas posibilidades de que se alcance una solución duradera al conflicto entre China y Estados Unidos. Los «acuerdos» intermitentes no ofrecen ninguna esperanza de estabilidad duradera, entre otras cosas porque dependen de los conflictos que supuestamente pretenden resolver: sin conflicto, no puede haber acuerdos. Al mismo tiempo, China está lejos de ser un caballero blanco que proporcione un liderazgo político estable en un mundo tumultuoso.

Esto sugiere que un cambio importante en los vientos políticos es la mejor esperanza para la diplomacia entre Estados Unidos y China. Por supuesto, Xi ha consolidado su poder, lo que hace que tal cambio sea prácticamente imposible en el sistema de partido único de China. El cambio político puede resultar igualmente difícil en Estados Unidos, que está bajo el hechizo de la sinofobia y dividido por el movimiento MAGA de Trump.

Eso no significa que Estados Unidos no pueda redescubrir su espíritu magnánimo y volver a asumir el liderazgo mundial, como hizo después de la Segunda Guerra Mundial al apoyar a sus enemigos derrotados y reconstruir Europa Occidental con el Plan Marshall. Evitar un conflicto bélico con China dependerá de que Estados Unidos esté a la altura de su reputación de «ciudad brillante sobre una colina». Pero pasar del caos de la polarizada América actual a una nueva era de coherencia, civismo y resolución de conflictos puede requerir nada menos que un punto de inflexión político.

Para muchos estadounidenses, tal cambio parece improbable en la actualidad, ya que Trump refuerza su control sobre el Gobierno. Pero desde mediados de la década de 1850, la afiliación presidencial ha cambiado de manos entre republicanos y demócratas en 19 de las 44 elecciones; desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la frecuencia de los cambios de partido ha sido aún mayor. Lo mismo se aplica al control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Todo ello apunta a la probabilidad de que MAGA no domine el futuro de Estados Unidos a largo plazo. Solo por esa razón, no es demasiado pronto para empezar a pensar en el acercamiento a China como un elemento clave de la agenda de política exterior posterior a Trump, sobre todo porque para llevarlo a cabo probablemente se necesitará una nueva arquitectura de compromiso.

---