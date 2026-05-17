Opinión

La gobernanza global de la IA en la sombra

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Por J.P. Singh

En El puente de tres arcos, el novelista Ismail Kadare cuenta la historia de un puente que se construye en la Arbëria medieval (la actual Albania, tierra natal de Kadare) justo cuando el Imperio bizantino da paso a los otomanos. El puente es extremadamente difícil de construir y también de cruzar. Con cada semana trayendo nuevos titulares sobre la feroz rivalidad entre desarrolladores de IA estadounidenses y chinos, el puente de Kadare es una metáfora acertada de la gobernanza global de la IA hoy.








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