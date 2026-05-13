Opinión

¿La IA democratizará las capacidades?

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Por María Lombardi

Los avances recientes en IA han generado grandes expectativas de aumentos sustanciales de la productividad. Estudios preliminares, como uno que demostró que la IA incrementó la productividad de los agentes de atención al cliente en un 15% en promedio (con un aumento mucho mayor para los trabajadores con menos experiencia), así como la creciente evidencia de mejoras en la productividad impulsadas por la IA en datos macroeconómicos, han aumentado aún más las esperanzas de un auge de la producción por trabajador.








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