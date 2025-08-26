Opinión

La IA es un pésimo terapeuta

Los chatbots de IA para salud mental reciben millones en inversión. Sin embargo, su diseño para agradar al usuario podría ser contraproducente, reforzando los patrones de pensamiento que buscan tratar.

Por Marc Augustin

En enero, la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz anunció su respaldo a Slingshot AI, el primer modelo fundacional del mundo para psicología, elevando el capital total de la startup a 40 millones de dólares. Unas semanas más tarde entró en vigor la Ley de IA de la Unión Europea, que incluye la prohibición de los sistemas de IA manipulativos.








