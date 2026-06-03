Opinión

La IA ofensiva ya es una realidad: ¿está su empresa lista para defenderse?

La ciberseguridad y la amenaza de la inteligencia artificial dejaron de ser un problema técnico delegable para convertirse en un riesgo de negocio crítico que requiere la atención inmediata de la alta dirección. El momento de auditar y proteger su empresa es hoy.

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Por Pablo Vásquez

Imagine que cualquier persona sin conocimientos técnicos pueda solicitar a una inteligencia artificial que busque las debilidades de seguridad de un sistema e identifique brechas nuevas de seguridad no reportadas. Esa escena, que hace apenas dos años pertenecía al terreno de la ciencia ficción, es hoy una realidad documentada. En abril de 2026, Anthropic reveló que su modelo Claude Mythos había alcanzado un nivel de capacidad en ciberseguridad tan elevado que la compañía decidió no comercializarlo de forma abierta. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará el panorama de las amenazas digitales. La pregunta es: ¿está su empresa preparada para lo que ya está ocurriendo?








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