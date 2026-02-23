Opinión

La IA transformará las empresas además de los trabajos

EscucharEscuchar
Por Diane Coyle

Muchos temen que la inteligencia artificial provoque un «apocalipsis laboral». Participantes de la reunión de Davos de este año alertaron sobre las implicaciones de esta tecnología para el empleo, y hay consenso en que los anuncios recientes de reducción de puestos de trabajo de oficina son un indicador de lo que vendrá.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IA

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.