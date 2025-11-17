Opinión

La IA viene por el agua

Por Friederike Rohde y Paz Peña

La inteligencia artificial se suele presentar como preanuncio de un futuro próspero y más eficiente. Pero las máquinas que impulsan esta revolución dependen de un recurso mucho más antiguo (y mucho más disputado) que los datos o la electricidad: el agua.








