Además, las personas distinguen entre necesidades y deseos. Los estadounidenses necesitan comer, pero en su mayoría no necesitan comer fuera. No necesitan viajar. Por lo tanto, los dueños de restaurantes y las aerolíneas tienen dos problemas: no pueden cubrir los costos, mientras que su capacidad es limitada por razones de salud pública, y la demanda se reduciría incluso si el coronavirus desapareciera. Esto explica por qué muchas empresas no están reabriendo a pesar de que legalmente pueden. Otros están reabriendo, pero temen no poder resistir por mucho tiempo. Y los muchos millones de trabajadores en el vasto sector de servicios de Estados Unidos se están dando cuenta de que sus trabajos simplemente no son esenciales.