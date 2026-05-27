Opinión

La OTAN debe desaparecer

Opinión de Yanis Varoufakis | “Mientras la OTAN siga dominando la seguridad europea, la perspectiva de construir una unión de defensa propia y eficaz seguirá siendo inalcanzable”.

EscucharEscuchar
Por Yanis Varoufakis

La idea de una Unión Europea de Defensa está ganando terreno en toda Europa. Pero mientras la OTAN siga dominando la seguridad europea, la perspectiva de construir una unión de defensa propia y eficaz seguirá siendo inalcanzable. Para alcanzar la soberanía en materia de defensa (y en términos más generales), Europa debe poner fin a la OTAN, una perspectiva tan improbable como necesaria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OTANDefensaEuropa

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.