La OTAN debe desaparecer

La idea de una Unión Europea de Defensa está ganando terreno en toda Europa. Pero mientras la OTAN siga dominando la seguridad europea, la perspectiva de construir una unión de defensa propia y eficaz seguirá siendo inalcanzable. Para alcanzar la soberanía en materia de defensa (y en términos más generales), Europa debe poner fin a la OTAN, una perspectiva tan improbable como necesaria.

Mark Rutte, el exprimer ministro neerlandés que ahora es secretario general de la OTAN, dejó escapar recientemente una verdad que provocó exclamaciones de sorpresa en toda Europa. Describió la alianza no solo como el escudo defensivo de Europa, sino como «…una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder en la escena mundial», y afirmó que «hacer uso de activos clave aquí en Europa» es «crucial también para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí» en Irán.

Rutte tiene razón. La OTAN es una base de operaciones para guerras que Europa no eligió, contra adversarios que Europa no tiene, al servicio de las ambiciones globales de una potencia cada vez más en desacuerdo con los intereses y valores de Europa. Los líderes europeos siempre supieron que la alianza del Atlántico Norte era un matrimonio desigual, pero lo aceptaron a cambio de la promesa de seguridad.

Ahora que el compromiso de EE. UU. con la seguridad europea está en duda, Rutte se erige en una figura solitaria al seguir celebrando un acuerdo que mantiene a Europa atada al imperio estadounidense. Incluso entre los atlantistas europeos, la fe es que la OTAN volverá automáticamente a su configuración predeterminada una vez que Donald Trump deje el cargo que está decayendo (aunque a cámara superlenta).

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La aquiescencia permanente a los caprichos de EE. UU. no constituye una estrategia de defensa europea. Al mismo tiempo, incluso los europeos más conservadores reconocen que la OTAN sin EE. UU. sería como una bicicleta sin ciclista. Por eso se multiplican los llamamientos a una Unión de Defensa Europea, muy probablemente una coalición de voluntarios fundada a través del procedimiento de cooperación reforzada de la Unión Europea y que se extienda a Noruega y al Reino Unido.

Pero ahí radica el problema. Mientras la OTAN siga existiendo, una alternativa europea viable es imposible.

Una Unión de Defensa Europea que funcione correctamente requiere respuestas claras a cuatro preguntas difíciles:

¿Quién realiza los pedidos de armamento para Europa?

¿Quién emite la deuda común necesaria para pagarlos?

¿Cómo se distribuyen los gastos resultantes entre las empresas líderes nacionales de la industria de defensa de los Estados miembros?

Por último, pero no por ello menos importante, ¿quién ordenará a los europeos uniformados que maten y sean asesinados?

Las respuestas sensatas a estas preguntas no pueden ser intergubernamentales, ni la OTAN puede proporcionarlas. El requisito previo para que Europa construya su unión de defensa es la unión política que los arquitectos de su unión monetaria rechazaron.

Hay quien afirma que las actuales amenazas existenciales a las que se enfrenta Europa, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania, pueden generar el impulso hacia la unión política que la crisis del euro y, posteriormente, la pandemia no lograron generar. Sea cierto o no, una cosa está clara: una unión de defensa funcional requiere una unión política, y la continuidad de la OTAN es contraria a ello.

Para la generación de la Guerra Fría, subordinar la defensa de Europa a las prioridades de Estados Unidos tenía sentido. Las élites estadounidenses y de Europa Occidental estaban alineadas por un miedo genuino y existencial a la Unión Soviética y por un mecanismo financiero que, en las décadas de 1950 y 1960, convirtió a Europa en la recicladora de los excedentes de Estados Unidos. Incluso después de que los excedentes estadounidenses dieran paso a déficits masivos, Europa exportó sus dólares excedentes de vuelta a EE. UU.: los estadounidenses compraban coches alemanes y bolsos de lujo franceses, mientras que los europeos utilizaban esos dólares para comprar deuda, acciones y bienes inmuebles estadounidenses.

Mientras tanto, cayó el Muro de Berlín. La Unión Soviética se convirtió en una pieza de museo, y la Rusia de Boris Yeltsin no deseaba otra cosa que unirse a Occidente, incluida la OTAN. Estados Unidos ya no temía a Rusia. Lo que sí temía era una relación demasiado estrecha entre Alemania y Rusia, por miedo a que se cuestionara su hegemonía sobre Europa.

La industria alemana funcionaba con gas ruso. Pero las exportaciones alemanas funcionaban gracias a los déficits estadounidenses, lo que daba a EE. UU. la influencia necesaria para garantizar la aquiescencia de Alemania a su política de doble frente que impedía la integración de Rusia en Europa. Empobreció deliberadamente a la sociedad rusa y expandió la OTAN hacia el este, forjando así las condiciones perfectas para el ascenso de un hombre fuerte como Vladímir Putin.

A medida que la OTAN avanzaba hacia el este, las nuevas élites gobernantes —en los países bálticos, pero también en Polonia y ahora en Finlandia— descubrieron que podían tener una influencia muy superior a su peso dentro de la UE convirtiéndose en los agentes más fervientes de la hiperexpansión estadounidense. De repente, Europa añadió a su línea de fractura Norte-Sur (que separa a Alemania y Holanda, con superávit, de Grecia, Italia y España, con déficit) una nueva división entre los hiperescaladores del este y los moderados del oeste, cada uno tirando de la UE en direcciones diferentes.

Aunque Estados Unidos no tuviera interés en dividir Europa para gobernarla, la OTAN amplificó las fuerzas centrífugas que hicieron imposible forjar la unión política de Europa —y, por extensión, cualquier unión de defensa efectiva—. Por eso Europa debe salir de la OTAN: no porque Rusia sea amistosa (no lo es), ni porque Estados Unidos sea malvado (es simplemente imperial). Más bien, Europa debe abandonar la OTAN porque una alianza que sirve de plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder en la escena mundial beneficiará para siempre a suficientes actores europeos en su seno como para frustrar la consolidación y la soberanía de Europa.

Una vez oí decir a la novelista irlandesa Edna O’Brien que «la ruina de un corazón es algo lento y sigiloso, que se disfraza de deber». Lo mismo ocurre con la ruina de un continente. Cada vez que un líder europeo vuela a Washington y se arrodilla ante el escritorio Resolute, el daño empeora: lentamente, sigilosamente y disfrazado de deber.

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Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.