La próxima frontera de la seguridad corporativa: gobernar a los agentes de IA

Por Ineke Geesink

Los agentes de inteligencia artificial (IA) dejaron de ser experimentos aislados para convertirse en parte fundamental de la operación diaria de las empresas más avanzadas. Según el más reciente informe Microsoft Cyber Pulse, más del 80% de las compañías Fortune 500 ya utilizan agentes construidos con herramientas low-code/nocode, integrados en flujos de trabajo tan diversos como ventas, finanzas, manufactura, servicio al cliente y seguridad. Sin embargo, detrás de esta aceleración emerge un desafío que requiere la atención de los líderes: el crecimiento de los agentes está planteando la necesidad de fortalecer las capacidades de observación, gobernanza y seguridad dentro de las organizaciones.








