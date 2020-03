Yo me metí en esa ardua travesía. Cualquiera que escuche las largas horas de las reuniones del Eurogrupo de 2015, mismas que ahora están, libremente, a disposición de todos, escuchará al Presidente del Eurogrupo amenazando con terminar las negociaciones si yo me atrevía a presentar propuestas escritas que Alemania no quería discutir (todo ello para posteriormente informar a los medios de comunicación que yo había llegado “con las manos vacías”).